Flamengo pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro

Site do Flamengo Cuca conversa com o grupo antes do treino do Flamengo

Na atividade, o treinador rubro-negro manteve o time que venceu o Fortaleza por 3 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Welinton está confirmado na defesa, assim como Everton, que vai formar a dupla de ataque com Emerson.A única alteração de Cuca na equipe foi no final da atividade, quando o treinador rubro-negro sacou Everton e escalou Everton Silva. Com a alteração, Léo Moura e Ibson passaram a jogar mais adiantados.O Flamengo enfrenta o Cruzeiro com: Bruno; Airton, Welinton e Ronaldo Angelim; Léo Moura, Willians, Kleberson, Ibson e Juan; Everton e Emerson.