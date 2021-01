Basquete: começa hoje a Copa Carlão

Data Hora Categoria Local Nº Jogo 20.03 17h00 Infantil M Neves 1 América-IMA x CDF 20.03 18h00 Infantil M Neves 2 Contemporâneo x Contemporâneo CV 20.03 19h00 Adulto M Neves 3 América-IMA x AVAB 21.03 09h00 Infantil M Neves 4 Alecrim-CIC x Potiguar-Marista 21.03 10h00 Infantil M Neves 5 Neves x CEI 21.03 11h00 Adulto M Neves 6 CEI x Seleção FNB 1 21.03 12h00 Adulto M Neves 7 UnP x Cand-Strong 21.03 13h00 Adulto M Neves 8 Seleção FNB 2 x AABB 21.03 14h00 Infantil M Neves 9 Venc. Jogo 4 x Salesiano 21.03 15h00 Adulto M Neves 10 Venc. Jogo 7 x Cid. Esperança 21.03 16h00 Adulto M Neves 11 Venc. Jogo 6 x ACD-Zona Norte 22.03 09h00 Infantil M Neves 12 Venc. Jogo 1 x Venc. Jogo 2 22.03 10h00 Infantil M Neves 13 Venc, Jogo 9 x Venc, Jogo 5 22.03 11h00 Adulto M Neves 14 Venc. Jogo 3 x Venc Jogo 10 22.03 12h00 Adulto M Neves 15 Venc. Jogo 8 x Venc. Jogo 11 22.03 13h00 Infantil M Neves 16 Venc. Jogo 12 x Venc. Jogo 13 22.03 14h00 Adulto M Neves 17 Venc.Jogo 14 x Venc. Jogo 15

A Copa Carlão de Basquete, que abre o calendário estadual da modalidade - e que homenageia a figura do desportista Carlos Azevedo "Carlão", morto em 2004, considerado um dos grandes técnicos e defensores da modlaidade no Rio Grande do Norte - começa hoje (20.03), às 17h no ginásio do Colégio das Neves.Entre outras equipes, estao participando, além do anfitrião Neves, o América-Auxiliadora, a AABB,o Potiguar-Marista, o Contemporâneo, o Alecrim-Imaculada, o CEI e até dois selecionados da própria Federação Norte-Rio-Grandense de Basquete (FNB, responsável pelo evento). A competição segue até o domingo.Eis a tabela da Copa Carlão 2009: