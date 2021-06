Desfalcado, ABC inicia preparação para encarar o Atlético/PR Suspensões e questões contratuais já tiraram quatro jogadores do jogo. Contusões mantém dois atletas no Departamento Médico.

O ABC começou a semana de preparação visando o jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira (6) e já trabalham visando o rubro-negro do Paraná.



O técnico Heriberto da Cunha vai ter trabalho para montar o time que vai a campo. Para se ter idéia, ele já tem seis jogadores fora e outros dois que ainda aguardam avaliação para saber se dispõe de condições para jogar.



Os atacantes Ivan e Paulinho Macaíba estão suspensos por conta das expulsões nos jogos diante do Fast/AM, na primeira fase da Copa do Brasil. Já Ricardinho e Simão não podem atuar diante do Furacão por força de contrato uma vez que possuem vínculo com a equipe paranaense.



Enquanto isso, Beto e Ciro estão fora porque já jogaram pela Copa do Brasil por outros clubes. O primeiro defendeu o Tupi/MG e o segundo pelo Caxias/RS.



As outras duas preocupações de Heriberto da Cunha são Gabriel e João Paulo, que estão entregues ao Departamento Médico e aguardam por liberação para saber se tem condições ou não de jogar na quarta-feira (8).



Já o meia Sandro, que se contundiu no clássico-rei contra o América, se recupera do problema físico e participou de um treinamento leve nesta segunda-feira (6). Ele deu algumas voltas ao redor do campo e depois seria submetido a sessões de crioterapia (tratamento a base de gelo).