Emissão de carteiras de trabalho está atrasada em Natal

alegando motivos diferentes para o atraso.O trabalhador Justino Neto é um dos exemplos. “Eu dei entrada na minha carteira em 26 de março e me avisaram que iria estar pronta em 10 de abril. Fui lá por várias vezes e até hoje ainda não saiu de lá”, reclama.Segundo ele, a resposta dada pelos funcionários da Central do Cidadão do Praia Shopping era que o computador estava quebrado e, por isso, ocorreu o atraso. Mas a reportagem apurou que o problema é bem maior.Para entender o que estava acontecendo, a equipe dofoi até o posto da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) na Ribeira e conversou com o gerente do setor de emissão de carteiras de trabalho, Teixeira de Melo.“Temos uma demanda alta para a quantidade de Centrais em Natal e o sistema retém o lote de carteiras se alguma delas estiver com informações incorretas”, diz.Em Natal, existem quatro centrais do Cidadão habilitadas para emissão de carteiras de trabalho, mas todas trabalham no sistema off-line, que dificulta a transmissão de dados para a central nacional.“O sistema que trabalhamos na sede da DRT é on-line e direto com Brasília. Já as Centrais esperam a demanda dos cidadãos para enviarem a sede”, esclarece Teixeira.Mas o problema não acaba aí. A falta de pessoal trabalhando na confecção das carteiras (que hoje é de apenas oito pessoas para mais de mil carteiras por mês) e a duplicidade nas informações (como a confusão em torno da emissão da primeira e segunda via da carteira) são apontadas como os maiores problemas.“Fizeram um concurso para atender a sede da DRT, mas não supriu a demanda. Ficamos como sede de montagem das carteiras, trabalhando das 8h às 17h, e as centrais como responsáveis por dar entrada nas carteiras”, explica Teixeira.A coordenadora das Centrais do Cidadão, Fabiana Medeiros, rebate as informações de Teixeira, afirmando que os atrasos acontecem por causa do sistema da DRT.“O atraso na emissão das carteiras é real e acontece por vários motivos: trabalhamos com o sistema off-line, lá na DRT tem poucas pessoas para trabalhar e os equipamentos têm manutenção em Brasília, atrasando os prazos de entrega no estado”, diz.Ela afirma que o prazo de entrega das carteiras de trabalho nas Centrais do Cidadão é de 15 dias, podendo ser adiantado somente com o esforço da sede da DRT.O responsável pela emissão de carteiras explica como é o processo de confecção no Rio Grande do Norte. “O trabalho de emissão é dividido em dois polos: Natal e Mossoró, e já atendeu quase quatro mil carteiras de janeiro até abril”, justifica.De janeiro a abril de 2009, foram emitidas 3.326 carteiras de trabalho no Rio Grande do Norte, sendo 1.775 carteiras de primeira via e 1.505 de segunda via.Qualquer pessoa acima de 14 anos, de qualquer nacionalidade, alfabetizada ou não, pode solicitar a emissão da carteira de trabalho.Esse ano, 46 estrangeiros já solicitaram o documento.Os índices de pedidos no Estado são sempre maiores para homens e de primeira via, porque a carteira só fica invalida se estiver ilegível, com as páginas completas ou se o cidadão tiver sido roubado.