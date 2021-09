Gilberto de Nadai foi ver o jogo Souza x Treze, em Patos Dirigente não esclareceu qual o jogador ou jogadores que foi observar.

O novo superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai, ainda não encerrou o ciclo de contratações e continua viajando muito, fazendo observações e mantendo contatos para montar a equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, competição que o clube rubro tem estreia marcada para o dia 9 de maio, em Natal, diante do Atlético/GO.



Gilberto chegou na manhã de hoje a Natal encerrando uma viagem dura e cansativa à cidade de Patos, na Paraíba, onde aconteceu na noite de ontem a primeira partida da final do campeonato entre Souza x Treze.



“Viajamos de carro e à noite, debaixo de muita chuva, inclusive correndo muitos riscos, pois chovia muito em todas as cidades por onde passamos. Chegamos em Patos às 19h, jantamos e fomos para o estádio, depois descansamos um pouco e saímos na madrugada de volta para Natal”, disse o superintendente de futebol.



Nem é preciso dizer que o dirigente não especificou ou nominou o motivo da viagem. Faz parte da política de Gilberto de Nadai só divulgar o nome do atleta depois do exame médico e assinatura de contrato.



“Está muito difícil encontrar bons jogadores ainda disponíveis, por isso não citamos nomes. Até o atleta chegar aqui em Natal muita coisa pode acontecer e não temos tempo a perder”, esclereceu.