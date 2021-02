Sitoparn não controla cadastramento de motoristas e cobradores

As duas mortes decorrentes de um acidente na Via Costeira, no último sábado (21), provocado pelo cobrador de transporte alternativo Edevaldo Soares da Silva, acendeu a discussão sobre a fiscalização do trabalho dos profissionais que atuam no trânsito.

“Há anos não existe o controle do cadastramento da nossa parte. A STTU é que está responsável”, disse a presidente do Sindicato dos Proprietários de Transportes Alternativos de Passageiros do Rio Grande do Norte (Sitoparn), Edileuza Queiroz.

Segundo Edileuza, mensalmente era feito um trabalho de capacitação com os profissionais ligados ao sindicato com duração de nove dias. A secretaria há mais de quatro meses não faz nenhum curso destinado aos motoristas e cobradores de transporte alternativo.

Uma portaria (044/2009) publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (25) pode melhorar o controle da situação, acredita a presidente sindicato. De acordo com o texto, fica determinado que os requerimentos em geral, inclusive os cadastramentos, deverão ser encaminhados pelos permissionários ao Sitoparn, que destinará os documentos à STTU.

Apesar dessa recomendação, a portaria afirma aos permissionários que não será obrigatório enviar as solicitações através do sindicato. Os pedidos poderão ser destinados diretamente à STTU, sem explicar suas razões.

Os dados apresentados por Edileuza mostram uma média mensal de 30 pessoas que desejam fazer cadastramento para motorista ou cobrador, sendo o total atual é de 778 cadastrados.

"Fizemos esse pedido a STTU porque queremos o controle dessas informações todo mês. Pretendemos fazer uma reunião mensal com os permissionários”, apontou Edileuza.

A assessoria de comunicação da STTU informou que o responsável pelo cadastramento é o diretor de Operações e Permissões, Saul Amorim, mas a reportagem donão conseguiu falar com ele.