Senado instala comissão de acompanhamento da crise

José Cruz / ABr Sarney instala hoje comissão de acompanhamento da Crise.

Em entrevista à TV Senado, o consultor-geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, Fábio Gondim, afirmou há pouco que o objetivo da criação da comissão é colocar o Senado na discussão do assunto e apresentar sugestões à sociedade.O consultor destacou que o Senado é um exemplo para o setor público, uma vez que, mesmo antes da crise, vem buscando cortar gastos e manter a qualidade do atendimento aos cidadãos.Gondim informou que, a pedido do senador Francisco Dornelles, que deverá presidir a comissão, será divulgado quinzenalmente um boletim com informações sobre a situação econômica mundial, incluindo evolução dos índices do mercado de futuro e de empregabilidade. Ele afirmou ainda que, com o trabalho desta comissão, o processo de elaboração do Orçamento da União poderá contar com informações este ano em um nível melhor do que em outros períodos.