América terá três atacantes para encarar o Potyguar Ciel, Bibi e Helinho farão a "linha de frente" do técnico Vereador para o jogo deste sábado.

O América está com o time praticamente pronto para o jogo deste sábado (28.03) contra o Potyguar, em Currais Novos. No apronto desta sexta, no CT de Parnamirim, o técnico Vereador fez algumas mexidas no grupo em relação à formação que atuou contra o ASSU no meio da semana.



Uma destas mudanças foi botar três atacantes, a fim de "liqidar o Leão do Seridó", esportivamente falando - no caso, a missão estará a cargo de Bibi, Helinho e Ciel.



Aliás, um dos destaques do treino foi justamente Ciel. Mal chegou ao time - e já com a papelada toda regularizada - o atacante mostrou técnica, velocidade e provou estar "com gosto de gás". Por sua vez, Sandro Hiroshi, Dude, Fábio Neves, Souza e Rosembrick fizeram apenas treino físico; no caso específico de Souza - cujo retorno vinha sendo aguardado com ansiedade quase bíblica por muitos torcedores - ele fez algumas corridas na lateral do gramado e exercícios leves, e dentro de mais alguns dias deve iniciar os treinos com bola.



Deata forma, o time mais provável para o jogo deste sábado é este - Rodolpho, Thiago Gasparino, Frede, Marcão, Teles; Diego, Chapinha, Marcelinho; Ciel, Bibi e Helinho.



Além destes, foram relacionados para o jogo em Currais Novos os atletas Adriano, Tiago Messias, Alexandre Henrique, Alisson, Cacá, Wendes, Tiquinho e Torona.



Mais um reforço



Enquanto o plantel se preparava para mais uma partida, os dirigentes confirmaram mais um reforço: o atacante Geovane, que ultimamente estava no futebol asiático - precisamente no Daegu, da Coreia.



Geovane - seu nome de batismo é José Thomaz Geovane de Oliveira, nascido no começo de agosto de 1985 - não é necessariamente uma novidade para o América: ele defendeu o time rubro de 2006 (na época, vinha do Salgueiro-PE,onde havia atuado em 2005) até o ano passado, antes de tomar o rumo da Ásia.