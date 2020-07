Empresas do Alecrim ganharão inovação

Inovar para crescer. É com esse tema que a Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte – ACRN está selecionando 30 recém-formados para participarem do processo de inovação para empresas do bairro do Alecrim. A seleção começa na próxima semana, na sede da Associação.A idéia é modernizar empresas antigas, dotando-as de um maior poder de atração de clientes e competitividade no mercado. “Estamos realizando esse projeto no Alecrim por ser um bairro antigo e por causa da necessidade dos empresários de modernização”, afirma o presidente da ACRN, Sérgio Freire.O bairro tem comércio tradicional em Natal e concentra 5 mil micro e pequenas empresas. A primeira etapa deve contemplar 1.500 empresas, com soluções inovadoras em áreas tecnológicas e organizacionais, como estratégias de marketing e vendas, design, vitrinismo, layout de lojas, incorporação de programas de alimentos seguros.Os aspectos gerenciais também devem ser abordados como controles de estoques, mudanças na gestão de recursos humanos, controles financeiros, além de melhorias de produtos e processos.“A localização e concentração das empresas vai favorecer o processo de modernização, que deve atingir mais de 30% do bairro”, acredita Sérgio Freire.O processo de seleção dos bolsistas será de 2 a 13 de março, na sede da Associação. Serão selecionados 30 bolsistas, recém-formados (de 2006 a 2009), que irão atuar durante um ano no bairro, podendo ser ampliado por mais um ano, recebendo uma bolsa mensal de R$ 2 mil.Os bolsistas serão Agentes Locais de Inovação (ALI) treinados durante 145 horas por técnicos do Sebrae Nacional. “Os bolsistas serão selecionados pela Funpec, instituição da UFRN, e treinados por técnicos nacionais”, declara Sérgio Freire.Além do ponto de vista de modernização, o presidente da Associação comemora o projeto como gerador de emprego. “Num momento de crise, profissionais recém-formados terão oportunidade de emprego, com salário compatível ao mercado e desenvolver projetos de revitalização de muitas empresas no bairro”, comemora.O trabalho deve começar ainda no primeiro semestre desse ano, com participação de parceiros técnicos e financeiros. “Temos vários parceiros, cada um dentro da sua área, atuando como agentes que vão ajudar as empresas. O bolsista vai identificar que tipo de mudança a empresa precisa e vai melhorar o processo, seja de gestão, layout, atendimento ao cliente, controle de estoque e até mesmo sugestão de plantio para empresas de alimentos”, conclui Sérgio.A carga horária do bolsista será de 40 horas semanais, com direito ao uso de notebook, telefone celular e acompanhamento de técnicos do Sebrae.O projeto já foi desenvolvido no Distrito Federal e no Paraná com grande sucesso, no ano passado em parceria com a Associação Comercial do Rio Grande do Norte - ACRN e o Sebrae, e conta com o apoio da Associação de Lojistas do Bairro do Alecrim - AEBA, do Senac e da Caixa Econômica Federal (CEF).O edital e maiores informações estão disponibilizadas no: 2 a 13 de março de 2009: 9h às 12h e 15h às 17hAv. Duque de Caxias, 191, Ribeira - Natal-RNR$ 20* Pode ser via depósito bancário ou transferência na conta do Banco do Brasil.Agência 4361-3 e conta corrente 4564-0.