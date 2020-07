Dupla assalta Correios e arromba caixa eletrônico em Pedra Grande Crimes aconteceram na tarde desta sexta-feira (27). Policia mantém diligências para capturar os assaltantes.

Dois homens armados assaltaram no começo da tarde desta sexta-feira (27) uma agência dos Correios em Pedra Grande, distante 125 quilômetros de Natal, e um caixa eletrônico dentro de um supermercado na mesma cidade.



De acordo com informações do comandante do Policiamento do Interior, coronel Francisco Canindé Freitas, os homens conseguiram arrombar o caixa eletrônico e levar o dinheiro fugindo do local. A polícia está em diligência para tentar capturar os assaltantes.



Segundo um policial lotado na delegacia de Pedra Grande, foram roubados R$ 10.400. Acusados estavam em um Kadett Branco, entraram nos Correios onde renderam o atendente colocando a arma na cabeça dele.



Em seguida, saíram para o supermercado perto dos Correios e lá obrigaram o gerente do comércio a abrir o cofre do caixa eletrônico utilizando uma chave que estava em seu poder.



*Matéria atualizada às 18h18 para acréscimo de informações.