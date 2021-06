Principais aeroportos funcionam normalmente, informa Infraero A expectativa da Infraero é de que o movimento de passageiros aumente em 5% no feriado da Semana Santa.

Os principais aeroportos brasileiros estão funcionando normalmente, informou a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo boletim divulgado às 9h20 pela empresa, dos 534 vôos previstos, 14 (2,6%) sofreram atraso superior a 30 minutos e 47 (8,8%) foram cancelados.



A expectativa da Infraero é de que o movimento de passageiros aumente em 5% no feriado da Semana Santa. Para dar conta dessa demanda, a empresa reforçará em 20% seu efetivo nos principais terminais.



A maioria dos vôos que decolam do Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, cumpre o horário programado pelas companhias aéreas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 10h, apenas 2% das 67 partidas estavam com atraso acima de uma hora, e cinco vôos haviam sido cancelados.



No Aeroporto de Congonhas, de um total de 62 decolagens, apenas uma estava atrasada até esse horário. No terminal, foram registrados seis cancelamentos de vôos. A previsão da Infraero para todo o país é de que nesse feriado de Páscoa, o movimento de passageiros vá crescer em torno de 5%.



Fonte: Agência Brasil