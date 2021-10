Representante do Governo Federal vai discutir repasses às prefeituras do RN

Elpídio Junior Presidente da Femurn espera que o "ministro dos prefeitos" traga respostas concretas, positivas e medidas efetivas.

“Todas as nossas reivindicações já foram entregues ao secretário, então já são conhecidas pelo Governo Federal. Espero que ele possa trazer alguma notícia positiva e efetiva. Algo novo que não foi concretizado ainda”, ressaltou o presidente da Femurn.Na pauta de discussão estão algumas medidas que já foram anunciadas pelo Governo Federal, como a MP 457 sobre a renegociação do pagamento do INSS pelas prefeituras e, principalmente, o Projeto de Lei de Compensação do Fundo de Participação dos Municípios.“Foi anunciado, mas não foi editado. Havia uma grande expectativa que a compensação fosse liberada até o dia 30 de abril, mas a Medida não chegou ao Congresso Nacional. Espero que ele nos informe, pelo menos, se há uma nova data e tire algumas dúvidas sobre a MP 457”, ressaltou.Benes Leocádio lembrou ainda que no mês de abril houve uma considerada queda no ICMS, que vinha atingindo uma média de R$ 33 milhões mensais, mas na última parcela do mês deve chegar a no máximo R$ 25 milhões a parte dos municípios. “É uma perda bastante significativa, cerca de R$ 8 milhões em relação ao mês passado”, informou.Na ocasião, os prefeitos receberão a presença de um representante da Caixa Econômica Federal de Brasília para explicar detalhes sobre o Programa Habitacional do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. No Rio Grande do Norte dez cidades serão contempladas com o plano que tem inicio no dia 4 de maio.No total, para o Rio Grande do Norte serão 19 mil unidades do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, divididas nas cidades de Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.De acordo com o programa, os beneficiados com o financiamento, com renda de 0 a 3 salários mínimos, irão pagar uma prestação de R$ 50. Os locais de inscrição serão informados por cada prefeitura das dez cidades, provavelmente, na primeira semana de maio.