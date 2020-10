Baraúnas terá três novidades para o "Jogo dos Tricolores" A equipe mossoroense contará com o retorno de Adriano e de Jozicley, mais a regularização de Ewerton, para encarar o Santa Cruz.

O Baraúnas entra em campo esta noite (11) - no estádio Nogueirão, em Mossoró, às 20h30 - praticamente com a obrigação de vencer o Santa Cruz no denominado "Jogo dos Tricolores".



Para tanto, a equipe mossoroense comandada por Suélio Lacerda vai contar com três novidades, em relação ao jogo do domingo (08) contra o Potyguar.



Primeiro, o lateral Adriano volta ao time principal, depois de cumprir suspensão. O meiocampista Jozicley também ganhou uma chance entre os titulares: ele deve formar dupla com Paulinho.



Além destes, outro que reaparece entre os titulares é o volante Ewerton - sobre o qual pendia a "lâmina" do TJD: antes emprestado do Alecrim, sua documentação foi questionada por equipes adversárias, que ameaçaram (mas não cumpriram) levar o Baraúnas ao tribunal; encerrado o empréstimo, o time mossoroense resolveu contratá-lo em definitivo até o fim do ano, sem deixar azo para outras interpretações, dado confirmado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



O desfalque do "Leão do Oeste" é Ely Thadeu - mais uma vez, lesionado da coxa direita, e sem previsão de retorno aos gramados. Com isto, o time mais provável é este - Isaías, Adriano, Índio, Eraldo, Mercinho; Everton, Diego, Jozicley, Paulinho; Robertinho e Maurício Pantera.