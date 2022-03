Fechamento da Cidade da Criança é discutido em audiência pública Fundação José Augusto garantiu que vai solucionar os problemas.

O diretor adjunto da Fundação José Augusto, Fábio Lima, falou da situação da Cidade da Criança, na manhã desta quinta-feira (14) durante Audiência Pública sobre incentivo à cultura em Natal e na região metropolitana.



O espaço está interditado há mais de um ano e não tem previsão para ser reaberto, mas Fábio Lima acredita ser benéfica a demora. “Os problemas precisam ser resolvidos de forma definitiva”, declarou.



Segundo ele, há uma diversidade de questões a serem solucionadas no parque.



“O saneamento daquela região se encontra subdimensionado. Ela sofre terrivelmente as conseqüências das chuvas”, apontou o diretor.



Para resolver, é preciso buscar investimentos do governo e da iniciativa privada, segundo Fábio Lima, que antecipou a sinalização de apoio que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern) deu ao Estado.



E mais uma vez enumera os muitos gastos: “Problemas de ordem ambiental, recuperação de equipamento, garantia da programação”.