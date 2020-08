Helinho também interessaria ao Santa Cruz e ABC O atacante está, segundo a direção rubra, praticamente acertado; Potiguar quer a cessão de Alexandre Henrique e Bibi.

Helinho, vice-artilheiro do Estadual com sete gols, e que marcou os dois gols do empate do Potiguar diante do Bahia pela Copa do Brasil, está despertando o interesse de clubes de Natal.



O América, clube que um dia praticamente renegou o atacante, parece ter se sensibilizado com suas boas atuações e gols e deve acertar sua volta ao clube.



Helinho também recebeu proposta do Santa Cruz do Inharé. O presidente do clube, Luís Antônio Farias, o Tomba, ainda está confiante de que pode acertar com o jogador para o segundo turno.



Segundo ainda fontes ligadas aos clubes, o ABC também teriam se “balançado” para acertar com o atacante.



As negociações, no entanto, estão sendo dadas como certas com o América, mas o Potiguar de Mossoró está pedindo em troca a cessão, por empréstimo, do zagueiro Alexandre Henrique e do atacante Bibi.



A última conversa ficou aí.O dirigente Edaurdo Rocha espera resolver o problema até o final desta semana. Como já defendeu o Potiguar na Copa do Brasil, o atacante não poderia ser utilizado na competição.