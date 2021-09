Marcco diz que uso abusivo de passagens aéreas é injustificável

Gabriela Duarte Vice-presidente da OAB afirma que não é necessário normas para o uso devido de benefícios para os parlamentares.

“É evidente que essas passagens eram para o exercício do mandato. Não dá pra aceitar que a justificativa seja a falta de algo normativo criado pelos próprios deputados no regimento da Câmara Federal”, disse.Ricardo Wagner reforçou ainda que a falta de normas, seja qual for o caso, não significa que você possa fazer qualquer coisa com o dinheiro público, principalmente, quando estas pessoas assumem a função de representar a população no Legislativo.Na opinião do advogado, o uso dessas passagens foi extremamente ilegal, principalmente, no caso do deputado federal, Fábio Faria (PMN) que utilizou os recursos para um evento particular. “Pra mim isso é improbidade, ilegalidade e corrupção”, declarou.Para o vice-presidente da OAB, as medidas anunciadas nesta quarta-feira (22) pelo presidente da Câmara Federal, Michel Temer, estavam mais do que na hora de serem estipuladas. “Tornar de uso exclusivo dos deputados a cota parlamentar de passagens aéreas, extinguir as sobras de créditos nessas cotas, restringir o uso para viagens nacionais e divulgar na internet a prestação de contas de todos os auxílios pagos aos deputados, não é nada mais do que obrigação dos parlamentares” ressaltou ele.“Escândalos como este comprovam a falta de transparência e informação na atuação dos órgãos. Aí, depois que é publicado na imprensa, as coisas mudam imediatamente”, concluiu Ricardo Wagner.