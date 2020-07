Patu: Xanxan está otimista para o resultado da eleição Prefeito em exercício aguarda a contagem dos votos na residência de Possidônio Quiroga.

O candidato à Prefeitura de Patu Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB), está otimista para o resultado da eleição. O prefeito em exercício vai aguardar a contagem dos votos na casa do ex-prefeito Possidônio Quiroga (PCdoB), que trabalhou na campanha do presidente da Câmara Municipal de Patu.



De acordo com Xanxan, não é prudente palpitar sobre o resultado, mas ele acredita que tem chances de vitória. “Não posso cantar vitória, mas estou otimista sim”, disse Xanxan.



Possidônio Quiroga afirma que os aliados de Xanxan não irão aguardar o resultado no Fórum, mantendo a tradição de esperar pela contagem dos votos em sua residência. “Sempre esperamos o resultado aqui, e depois a população vem até aqui para comemorarmos o resultado”, explicou Possidônio.



Urnas



As urnas já estão sendo fechadas nas secções eleitorais. Logo após as 17h, os funcionários do TRE e fiscais encaminharão os extratos ao Fórum, onde ocorre a contagem dos votos.