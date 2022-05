Meninos que haviam desaparecido de Felipe Camarão já estão em casa Anderson Cleiton Fernandes, de 8 anos, havia fugido com o tio, Daniel Fernandes Serafim, de 10, porque a mãe dele não o deixou criar jumentinho.

Anderson Cleiton Fernandes, de 8 anos, e o tio dele, Daniel Fernandes Serafim, de 10, que na quarta-feira (20) desapareceram de casa, em Felipe Camarão, foram encontrados às 10h de hoje (21) e já estão com suas famílias.



Anderson fugiu com Daniel porque queria criar um jumentinho e a mãe dele, Angélica Fernandes, não deixou.



Angélica havia visto os meninos pela última vez ontem, por volta das 15h. Ele e o tio brincavam na rua quando ela os chamou pra dentro, mas em vez de obedecer, os dois saíram correndo e não foram mais vistos.



Na manhã desta quinta-feira, a mãe de Anderson procurou a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DCA) para registrar o desaparecimento. Com pouco tempo os meninos foram localizados. Eles estavam em um local por trás da Ceasa.