ABC/UnP/Art&C inicia pré-temporada Diretoria falou dos esforços para manter o time. Pentacampeonato Estadual e a Liga do Nordeste são as prioridades do grupo em 2009.

O ABC/UnP/Art&C deu início hoje a pré-temporada 2009. A apresentação do elenco ocorreu na manhã desta terça-feira (3), no ginásio do Sagrada Família, na presença dos diretores Rubens Lemos Filho e Canindé Claudino. A chegada no técnico Daniel Júnior, que terá a incumbência de preparar o time para o primeiro desafio alvinegro: a disputa do Circuito Nordeste de Futsal, está prevista para a quinta-feira (5).



Na abertura dos trabalhos, Rubinho falou das dificuldades financeiras em manter o grupo e cobrou retorno. ´´A crise mundial chegou em Natal, estamos fazendo um verdadeiro milagre para manter o futsal do ABC em atividade e por isso vamos querer retorno imediato com a conquista do Circuito do Nordeste neste mês em Natal´´, avisou o dirigente. O pentacampeonato Estadual e a Liga do Nordeste são as prioridades do grupo em 2009.



O recém contratado Emerson Dentinho, que estava jogando no Kairat do Cazaquistão, prometeu empenho na luta pelo penta e o tão aguardado título do Nordeste. "Gostei muito do projeto do ABC e a expectativa é muito boa para a temporada. Junto com o grupo quero me tornar pentacampeão estadual e conquistar a Liga Nordeste, dois projetos tentadores e que vamos buscar", garantiu o ala.



O preparador físico Marcos Severino inicia nesta quarta-feira a recuperação física dos jogadores com um treino aeróbico pela manhã na Praia do Meio. Pela tarde haverá musculação na Academia Boa Forma. O grupo alvinegro está formado com: Matheus, Bizinho, Wosley e Ricardo (goleiros); Rafael Negão, Léo Rummenigge e Maicon (fixos); Emerson Dentinho, Rafinha, Dedé, Válber, Anderson e Fabyano (alas); Kilmer, Serginho, Betinho e Antônio Carlos (pivôs).