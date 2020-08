Demóstenes Torres é eleito para CCJ

Moreira Mariz / Agência Senado Demóstenes Torres assume CCJ

O senador potiguar, José Agripino e líder da oposição na Casa, elogiou muito a atuação do ex-presidente e desejou sucesso ao novo comandante da CCJ.“O nosso partido tem muito orgulho do trabalho feito nesses últimos meses, pelo senador Marco Maciel que conduziu esta comissão com equilíbrio. Fez com que ela andasse com a velocidade que o país exige de uma comissão como a CCJ e com isenção”, disse o integrante da comissão. Quanto ao novo presidente os elogios se referiam ao seu “preparo” como jurista.Na opinião de Agripino, as comissões do Senado devem agir ativamente na busca de soluções para a crise que o país enfrenta.Assim como a comissão de Relações Exteriores, primeira a eleger novo presidente, a vaga de vice-presidente continua em aberto.