Após dois meses, delegada vai fazer reconstituição da morte de sueco

De acordo com a delegada Sheila Almeida, que comanda o inquérito, tudo está dependendo do Instituto Técnico-Científico de Polícia. “Nós estamos aguardando o posicionamento dos peritos para marcarmos a data. Sabemos que isso é um procedimento complexo que requer uma boa preparação”, afirma.A delegada destacou que uma das dificuldades em adiantar a reconstituição é fato de vários funcionários do Porto do Mar Village Hotel, onde ocorreu o crime, já foram substituídos.“O hotel trocou alguns funcionários e estamos tendo que localizar todo esse pessoal, tendo em vista que eles deverão participar da reconstituição”, disse. Sheila Almeida ressaltou que a reprodução simulada dos fatos deverá ser feita na mesma hora em que o sueco foi morto.Após nove anos passando férias na Tailândia, Gert Bjorn veio ao Brasil para comemorar os 55 anos da mulher dele, Ann-Christin Olsson, completados após o assassinato dele.Na madrugada do dia 1º de março, em um assalto ao hotel, Ann-Christin Olsson reagiu ao assalto e o criminoso acabou atirando em Gert Björn. Ele morreu a caminho do hospital.