Agricultores do RN serão beneficiados por produção agroecológica Expectativa de projeto, patrocinado pela Petrobras e Fundação Banco do Brasil, é beneficiar mil famílias, sendo 200 no Rio Grande do Norte.

Um total de R$ 9,6 milhões serão investidos pela Petrobras e Fundação Banco do Brasil, este ano, para beneficiar as propriedades de mil famílias, de cinco diferentes Estados, com a tecnologia social de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais).



Destas, 200 famílias são do Rio Grande do Norte, mesmo número das beneficiadas no Rio de Janeiro e em Sergipe. Na Bahia serão 240, enquanto em Minas Gerais vão ser atendidas 160.



O anúncio foi feito hoje (13) e representa uma ampliação de 27% em relação às 3.609 unidades já criadas desde 2004, em 14 Estados onde o programa já funciona. Através do Pais, pequenos agricultores recebem suporte e consultoria técnica para produzir alimentos orgânicos de forma sustentável e gerar renda com o excedente da produção.



Uma das metas é integrar a produção animal com a vegetal, nas propriedades beneficiadas, evitando ao máximo o uso de produtos químicos e estimulando a reciclagem de nutrientes, através do aproveitamento de fertilizantes originados da criação de galinhas, cujos dejetos são usados como adubo orgânico.



O investimento inclui um kit com 30 itens para a instalação do sistema, assistência técnica e monitoramento de dois anos para a execução de todas as etapas, desde o preparo do terreno até a venda da produção agrícola. Cada unidade custa cerca de R$ 10 mil, incluindo os dois anos de monitoramento técnico.



Após a implementação completa da unidade, a proposta é que se criem parcerias entre os produtores e a as autoridades locais, criando pólos de desenvolvimento, como feiras e hortas de ecoturismo.