Daniel Júnior é o novo técnico do ABC/UnP/Art&C

A diretoria do ABC/UnP/Art&C divulgou nesta segunda-feira o nome do técnico que comandará a equipe na temporada 2009. Quem chega para assumir o grupo é Daniel Júnior, ex-auxiliar técnico do Unisul-SC e Ulbra-RS.



A apresentação do novo treinador está marcada para a próxima quinta-feira. Nesta terça-feira (03) acontece a reapresentação do elenco, às 9h, no ginásio Sagrada Família.



Daniel Júnior que também já fez parte da comissão técnica da seleção brasileira de futsal, terá como objetivo a preparação do time alvinegro para as disputas do Circuito Nordeste, de 23 a 28 de março em Natal, a Copa RN, em abril, o Campeonato Estadual que começará em maio e a Liga Nordeste, no mês de agosto. Além da fase eliminatória da Taça Brasil de Futsal, em novembro.



O elenco está definido com: Matheus, Bizinho, Wosley e Ricardo (goleiros); Rafael Negão, Léo Rummenigge e Maicon (fixos); Emerson Dentinho, Rafinha, Dedé, Válber, Anderson e Fabyano (alas); Kilmer, Serginho, Betinho e Antônio Carlos (pivôs). As principais contratações foram o ala Dentinho, ex-América e o pivô Serginho, que estavam no Kairat, do Cazaquistão.