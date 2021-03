Bilhete de Curitiba acerta sozinho na Mega-Sena Os números sorteados foram 01 - 03 - 16 - 18 - 41 - 42.

Um bilhete de Curitiba (PR) acertou sozinho no concurso 1.060 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (28). O ganhador ficará com o prêmio de R$ 8,2 milhões.



Os números sorteados foram 01 - 03 - 16 - 18 - 41 - 42. O sorteio aconteceu em Campos dos Goytacazes (RJ).



Na quina, 60 apostas ficaram com o prêmio de R$ 20.333,07 cada. Outros 5.220 bilhetes acertaram os números da quadra e levam o prêmio de R$ 233,71.



O próximo sorteio acontece na quarta-feira (1º) e as apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.