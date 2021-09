Raniere pede transparência no contrato entre a prefeitura e a TCI

Fotos: Gabriela Duarte Raniere Barbosa: "emoção" poderá prejudicar condução da CEI dos Medicamentos.

da, mais detalhes acerca do contrato firmado entre a prefeitura de Natal e a TCI, empresa pernambucana que cuidará do estoque de medicamentos.

“No contrato não está especificado se o valor inclui a compra de equipamentos e o desenvolvimento de ações, como capacitação do corpo técnico”, afirrmou, acrescentando que os detalhes devem da transação devem ser publicadas no Diário Oficial. Depois de um pedido do vereador, a Câmara Municipal convocou a TCI para uma audiência pública, que será realizada dia 05 de maio.

Na sexta-feira (17), Micarla de Sousa (PV) anunciou a contratação da empresa, sem licitação e em caráter de urgência, para dar fim à questão do estoque inadequado dos remédios do município. De acordo com a Vigilância Sanitária, mais de oito toneladas se perderam desde 2008 com as altas temperaturas e umidade e vencimento do prazo de validade.

Raniere Barbosa, que era secretário de Serviços Urbanos da gestão da gestão anterior, procurou minimizar a responsabilidade do ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT), que até agora não se pronunciou sobre o assunto. “Se ele recomendou que os responsáveis se pronunciassem, é porque ele entende que eles são os responsáveis”, disse, em referência aos ex-secretários de Saúde, Aparecida França (PCdo B) e Edmilson Albuquerque, que se explicaram à imprensa na quinta-feira (16).

Raniere Barbosa também ponderou sobre a criação de uma Comissão Especial de Investigação dos Medicamentos. “Muitas vezes a emoção ganha e se perde no âmbito legal”, afirmou, depois de elogiar a atitude da Comissão de Saúde em aguardar a sindicância formada pela prefeitura para decidir sobre a investigação.

O vereador também chamou a atenção para as bolsas de capacitação da guarda municipal subsidiadas pelo Governo Federal que a prefeitura vem perdendo por ainda não ter se inscrito no programa. “É um caso de displicência, negligência e falta de experiência, o que é até justificável, porque ela está começando agora. Mas nós avisamos do programa há dois meses”.

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta feira (23).