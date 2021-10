Corinthians, com dois de Ronaldo, vence a primeira partida das finais

Site do Corinthians Ronaldo festeja segundo gol no jogo

O Santos começou a partida tentando o ataque, mas foi o Timão a conseguir a primeira boa jogada de ataque, que virou o primeiro gol corintiano no jogo. Chicão bate falta e Fábio Costa não consegue defender. 1 a 0.O Corinthians, então, recuou, e o Santos foi para cima, buscando pressionar o alvinegro da capital. Mas foi o Timão a chegar ao segundo gol, com Ronaldo, que dominou a bola para chutar na saída do goleiro do Peixe.Nisso, o Santos partiu para pressionar. Kléber Pereira teve a melhor chance do primeiro tempo, ao receber e partir para a área, sozinho.Na tentativa de passar por Felipe, o goleiro corintiano tocou na bola e Neymar pegou o rebote para o goleiro evitar o gol. Depois, Triguinho tocou e Felipe defendeu. No escanteio seguinte, Fabão quase fez.No segundo tempo, o Santos manteve-se em cima, pressionando pelo gol. No começo, Fabiano Eller quase marcou de cabeça. Depois, Kléber Pereira desperdiça outro tentativa, ao cabecear bola de fora.De tanto tentar, o Peixe marcou, com Triguinho, após cruzar e Felipe não conseguir pegar. A pressão santista se viu interrompida com o terceiro gol corintiana, feito com Ronaldo, que de fora da área, tocou por cima do gol. Um golaço.Maikon Leite entrou em campo e criou boa oportunidade de marcar, mas perdeu. O Santos tentou diminuir a vantagem corintiana, mas o time de Parque São Jorge soube se postar defensivamente.A partida de volta das finais será no próximo domingo, no Pacaembu. O Timão pode perder por até dois gols de diferença para garantir o título do Paulistão 2009.