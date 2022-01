Governadores assinam “pedido firme” para liberação de recursos para NE BNDES pretende repassar R$ 4 bilhões aos estados e Distrito Federal para realização de investimentos através do Programa Emergencial de Financiamento.

No encerramento do Fórum dos Governadores que ocorreu na tarde desta sexta-feira (8), em Natal, os governadores participantes assinaram um termo de pedido firme ao Tesouro Nacional para que verbas do Programa Emergencial de Financiamento (PEF), do BNDES, sejam liberadas. Ao todo, R$ 4 bilhões serão disponibilizados para os estados.



Durante o evento, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o diretor das Áreas Social e de Crédito do BNDES, Elvio Gaspar, fizeram, o anúncio de que todos os estados e o Distrito Federal serão contemplados pelo PEF. Os dois também assinaram as propostas firmes dos estados nordestinos, que possibilitará a cobrança dos recursos junto ao Tesouro.



O principal objetivo da medida é manter em funcionamento os projetos de desenvolvimento em curso nos estados, que poderiam ser paralisados devido à crise financeira mundial, que resultou em grande diminuição da arrecadação dos estados. Entre os estados nordestinos, o Rio Grande do Norte só terá repasses superiores a Sergipe e Alagoas.



Na previsão dos valores do PEF, Sergipe aparece com RS 166,2 milhões, Alagoas com R$ 166,4 milhões e o Rio Grande do Norte com R$ 167,1 milhões. O principal beneficiado será a Bahia, que poderá receber R$ 375,8, seguido por Ceará (R$ 292,5 milhões), Maranhão (R$ 288,7 milhões), Pernambuco (R$ 276 milhões), Paraíba (R$ 191,5) e Piauí (R$ 172,8).



“Esses recursos serão importantíssimos para que possamos cumprir os planos plurianuais, além do pagamento de contrapartidas a importantes obras em nossos estados”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). O estado, inclusive, também conseguiu um empréstimo extra de R$ 360 milhões, sendo R$ 300 milhões do BNDES e R$ 60 milhões a serem pagos pelo Governo do Piauí.