Dupla é presa acusada de assaltar padaria na zona Norte Três jovens invadiram o estabelecimento para roubar. Um deles, no entanto, identificado como "Berruguinha", conseguiu fugir.

Carlos André da Silva, o “Carlinhos”, e Ramon Yuri Braz de Moura, ambos de 19 anos, foram presos em flagrante na noite desta quarta-feira (29) acusados de assaltar uma padaria localizada no Vale Dourado. Um outro comparsa identificado como “Berruguinha” conseguiu se evadir.



O assalto aconteceu por volta das 5h quando o proprietário da padaria foi abordado por três elementos, um deles armado, os quais anunciaram o assalto e subtraíram 100 carteiras de cigarro, 20 pares de sandálias e duas bicicletas, uma delas de um dos clientes.



No momento do roubo estavam além do proprietário, um padeiro e dois clientes. Os acusados fugiram nas bicicletas.



O dono da padaria pegou o seu carro e saiu em perseguição aos bandidos e chegou a jogar o carro contra “Carlinhos” que efetuou um disparo contra a vítima, mas não o atingiu.



Os assaltantes conseguiram fugir, mas a vítima continuou a diligenciar e, com a ajuda de informações de populares, conseguiu chegar até a casa onde “Carlinhos” estava morando.



Ao localizar os bandidos nessa residência, a vítima acionou a polícia que ao chegar ao local conseguiu prender a dupla por volta das 19h.



De acordo com a vítima, Carlinhos e Ramon entraram no estabelecimento enquanto outro estava do lado de fora dando cobertura. Carlinhos estava armado com um revólver e fazia constantes ameaças durante o roubo.



Os dois confessaram o crime e Carlinhos alegou ter jogado a arma no chão quando caiu da bicicleta após ser atingido pelo carro.



Ao ser preso, Carlinhos afirmou ter vendido uma das bicicletas a um popular identificado como “Belchior da Rocha” pelo preço de cinqüenta reais, alegando este último que não sabia que era roubada. A dupla foi atuada por assalto e se encontra recolhida na Delegacia de Plantão da zona Norte.