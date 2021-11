Gripe suína não interfere na venda de pacotes turísticos

Rogério Torquato Ana Carolina explica que os destinos continuam sendo vendidos normalmente.

Ana Carolina Costa, presidente da Abav explica que o destino México não é muito procurado, mas continua sendo vendido normalmente. “Quem tem interesses financeiros, ou precisar realmente ir, continua viajando”, afirma.Mesmo assim, a Abav emitiu um comunicado aos passageiros recomendando cuidados higiênicos e o uso de máscaras, além de evitar o contato com muitas pessoas. “Estamos alertando aos passageiros sobre os cuidados como medida preventiva já que não existe vacina para imunização”, justifica.As orientações são:- Usar máscaras cirúrgicas descartáveis;- Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão;- Evitar lugares com concentração de pessoas;- Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;- Tomar vitamina C e D;- Consumir frutas e verduras da época.Para os passageiros que quiserem alterar as datas da viagem, a Abav informa que as companhias aéreas mexicanas estão remarcando os bilhetes sem nenhuma cobrança extra.Para os casos de cancelamento e reembolso, as companhias estão cobrando a devida penalidade. As duas entidades, entretanto, estão empenhadas em modificar esta decisão junto às companhias aéreas e à ANAC.Para outros destinos que não o México, não existem isenções na cobrança de penalidade tanto por modificação de data como por cancelamento.