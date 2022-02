Ministro anuncia recursos para recuperar prejuízos da pesca Governadora se reuniu com Ministro Gregolin neste sábado (9) para definir estratégias para socorrer produtores de camarão e pescadores afetados pelas chuvas.

Rescalonamento de dívidas e recursos para novos financiamentos. Estas são as medidas anunciadas pelo ministro da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca da Presidência da República, Altemir Gregolin, para socorrer produtores de camarão e pescadores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Norte.



Gregolin foi recebido na Governadoria, na manhã deste sábado (09), pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula, e Agricultura, Pecuária e Pesca, Francisco de Assis, para discutir as ações emergenciais decorrentes das chuvas.



Diante do quadro exposto pelos auxiliares da governadora Wilma de Faria e pelos representantes dos setores da pesca e da carcinicultura, o ministro anunciou que os produtores e pescadores que contraíram empréstimos pelo FNE e Pronaf e que estão sofrendo prejuízos em função das chuvas, poderão rescalonar as parcelas referentes a abril de 2009 e junho de 2010 para o final do contrato.



O ministro também anunciou que o Banco do Nordeste (BNB) irá abrir uma nova linha de crédito de R$ 100 milhões para investimento na recuperação de tanques e viveiros.



Gregolin ainda se prontificou a somar esforços junto a governadora Wilma de Faria e bancada federal potiguar para que os recursos destinados às obras estruturantes (como a barragem de Oiticica) e de infra-estrutura (recuperação de rodovias e estradas) garantidas pelo ministro Geddel Vieira, quando sobrevoou as áreas alagadas do Rio Grande do Norte no início da semana, sejam liberados com mais rapidez e menos bucrocacia.



O secretário Segundo de Paulo comunicou ao ministro Gregolin que os prejuízos econômicos do Rio Grande do Norte, com as últimas chuvas, somam cerca de R$ 100 milhões. No caso, o setor da fruticultura irrigada e da carcinicultura amargam prejuízos de R$ 20 milhões, cada um, e o salineiro contabiliza prejuízos de R$ 10 milhões, disse o secretário.



A reunião foi acompanhada pelo presidente do BNB, José Maria Villar, e por representantes deste segmento produtivo, como o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha, e o presidente da Federação dos Pescadores do Estado, Abraão Licon. Após o encontro, o ministro se deslocou de avião para o Vale do Açu, onde iria se reunir na Câmara Municipal de Pendências com pescadores e carcinicultores.