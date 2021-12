Programa deve qualificar profissionais de acordo com o mercado

Demis Roussos

“Neste momento de crise, fizemos uma parceria com o SENAI para que possamos proporcionar a jovens e adultos a qualificação necessária para inserirmos mais pessoas no mercado de trabalho. Se a empresa precisa de torneiros mecânicos, vamos formar profissionais nesta área”, ressaltou a Governadora Wilma de Faria durante o lançamento do programa, na Fiern.O Trabalhador Nota 10 irá oferecer cursos de qualificação a partir da solicitação das empresas. Identificada a necessidade do empresário, em parceria com o SENAI, a coordenação do programa elabora um projeto pedagógico, acompanhado por profissionais da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) e ministra o curso. Por fim, a empresa tem a obrigação de contratar pelo menos 30% dos profissionais formados durante a qualificação.“Há vagas para os bons profissionais e de áreas específicas, pensando nisso o programa foi criado. Muitas vezes as empresas disponibilizam vagas de trabalho que não são preenchidas porque falta mão-de-obra qualificada. Então, muitas vezes são contratados profissionais de outros estados”, explicou o titular da Sethas, Fabian Saraiva.Para o diretor regional do SENAI, Rodrigo Diniz de Melo, o programa está sendo lançado no momento oportuno, onde há diminuição do emprego, mas aumenta a necessidade de profissionais capacitados.“O mercado tem filtrado os profissionais. Então é necessário oferecer meios que possam atender a esta necessidade. O bom do programa é que ele começa justamente na empresa, de acordo com a necessidade daquele que irá empregar”, destacou Rodrigo Diniz.Ainda na solenidade, a governadora Wilma de Faria também anunciou a duplicação do programa Primeira Chance. Até o ano passado, a ação beneficiava cerca de 1.000 jovens em 24 municípios do Estado, agora, o programa passará a atender 2.000 jovens entre 16 a 24 anos, proporcionando o primeiro emprego. As inscrições são realizadas no Sine.