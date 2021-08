Dailson Machado: “Tem que se respeitar o futebol do interior” Presidente do ASSU, um dos finalistas do Campeonato Estadual, afirma que decisão com equipes do interior vem para “coroar o trabalho”.

“O futebol do interior tem crescido”. O comentário do presidente do ASSU, Dailson Machado, ganha respaldo com a chegada de dois clubes do interior do Rio Grande do Norte – ASSU e Potyguar de Currais Novos – à decisão do Campeonato Estadual deste ano, que terá um campeão inédito, pois nenhum dos clubes conquistou este título.



Com uma equipe cuja folha salarial é de R$ 70 mil por mês, o presidente do ASSU afirmou que os jogadores estão tranqüilos e focados na decisão. Além disso, Dailson Machado espera contar com o apoio da torcida assuense para o jogo do sábado (25) às 20h, no estádio Edgarzão. “Nossa expectativa é que 4.500 pessoas irão ao estádio”, comentou.



Para o dirigente do ASSU, os times do interior montaram bons times e a chegada de dois clubes à final é uma forma de “coroar o trabalho”. “Tem que se respeitar o futebol do interior”, avisa Dailson Machado.



Ele lembra que “nos últimos anos, o ASSU tem chegado entre os primeiros do campeonato”. “Infelizmente, isso não é reconhecido”, lamentou. De acordo com ele, o futebol do interior do Rio Grande do Norte tem crescido “mesmo que algumas pessoas não queiram isso”. “O futebol está nivelado”, concluiu.