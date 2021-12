Governadora lamenta prejuízos e agradece investimentos federais

Fotos: Vlademir Alexandre

“O Rio Grande do Norte vem sofrendo muito com as chuvas nos últimos dois anos. São sérios prejuízos ao Estado, principalmente, na região do Vale do Açu. Nós sabemos que aqui é uma área de grande produção econômica, pois temos petróleo, carcinicultura e fruticultura. Então, estamos precisando impedir que nos próximos anos continuemos tendo perdas”, ressalta.A governadora lembrou que desde o início das chuvas as famílias estão sendo assistidas com cestas básicas, cobertores e kits de saúde. “Desde o primeiro momento, temos dado uma importância enorme à questão humanística, porque essa deve ser a principal preocupação”.Wilma de Faria, assim como o ministro da Integração, sobrevoou as áreas afetadas pelas enchentes nos municípios de Assu, Alto do Rodrigues e Ipanguaçu, onde as chuvas foram mais fortes e deixaram mais desabrigados.A governadora destacou ainda a importância que terá a construção da barragem de Oiticica, bem como a recuperação do rio Assu, que sofre com o assoreamento durante o inverno.De acordo com Wilma, o governo estadual enviará em breve o projeto já pronto ao Ministério da Integração e as obras terão início o quanto antes. “Esperamos que depois de pronta, essa nova barragem possa trazer um equilíbrio a região do Vale do Açu e impedindo novas tragédias”.