Libertadores: São Paulo vence América de Cali e assume liderança Os artilheiros Washington (2) e Borges fizeram os gols da vitória tricolor na Colômbia.

Quebrando o tabu de três visitas sem resultado positivo ao país vizinho o Tricolor, com os gols dos atacantes Borges e Washington (2) o São Paulo conseguiu superar o América de Cali de 3 a 1 nesa quinta-feira (05), assumindo a liderança do grupo.



Logo no primeiro lance de ataque Jorge Wagner, que atuou mais centralizado devido à escalação de Junior César na lateral, fez um longo lançamento para a área, na qual estava Washington. O camisa 9 apenas desviou a bola para dentro do gol, marcando pela primeira vez pelo São Paulo na competição.



Após o gol foi a hora de mostrar inteligência para atuar contra os colombianos. E o que foi mostrado, consistência defensiva e ataques pensados, fizeram com que a superioridade da equipe fosse vista com chutes de Jean, Jorge Wagner e Washington, que deu a segunda alegria da noite ao torcedor.



Aos 27 minutos de jogo o lance do primeiro gol praticamente se repetiu. Desta vez pelo lado direito do ataque foi Hernanes quem lançou para o camisa 9, que venceu dois zagueiros na corrida e bateu com força, sem chances para o goleiro Meza, ampliando o marcador para a equipe do Morumbi.



Com o tento os anfitriões saíram para tentar o empate, mas as investidas só fizeram brilhar a estrela do goleiro Rogério Ceni. O camisa 1, que entrou em campo pela sua sexta Copa Libertadores.



Na segunda parte do jogo a superioridade são-paulina foi ainda maior. Foram necessários apenas cinco minutos para que a vantagem da equipe de Muricy Ramalho se consolidasse.



Zé Luis fez o cruzamento pelo lado direito do campo e Miranda cabeceou. O goleiro Meza espalmou para dentro da área onde estava Borges, e o artilheiro não perdoou, marcando o terceiro para o Tricolor.



A história do segundo tempo continuou como a do primeiro, com o São Paulo partindo para o ataque, tendo ótimas chances vindas dos pés dos atacantes, que foram muito servidos pelos laterais. Junior Cesar e Zé Luis trabalharam durante todo o tempo, apoiados por Jean e Hernanes, firmes no meio de campo.



Percebendo que Tricolor não se abalava o América pressionou, conseguindo diminuir o placar com Cortes, aos 39 minutos.Dagoberto entrou aos 43 minutos, mas o placar terminou em 3 a 1.



Com o resultado o São Paulo assume a liderança do grupo 4, com quatro pontos. A equipe chega ao Brasil apenas no sábado de manhã. Nesta sexta-feira (06), os titulares descansam enquanto os goleiros e os atletas que não atuaram treinam no hotel visando o jogo contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista.



Ficha técnica



São Paulo: Rogério Ceni; Renato Silva, André Dias e Miranda; Zé Luis, Jean, Hernanes, Jorge Wagner e Júnior César; Borges e Washington (Dagoberto).Técnico: Muricy Ramalho



América de Cali: Julián Meza; Juan Angulo, Gustavo Victoria, Jhon Harold, Viáfara, Ivan Vélez, Diego Chará, John Valencia, Paulo César Arango, Victor Cortes, Harrison Otálvaro (Wilmer Parra).Técnico: Adrián Ramos



Gols: Washington, no primeiro minuto de jogo, aos 27 minutos do primeiro tempo; Borges, aos quatro minutos do segundo tempo; Cortes, aos 39 minutos do segundo tempo



Árbitro: Héctor Baldassi (ARG)

Assistentes: Ricardo Casas (ARG)