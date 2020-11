Assembleia faz sessão solene para homenagear a mulher

Fotos: Elpídio Júnior

Márcia Maia (PSB) trouxe a mãe de irmã Lindalva de Açu, Maria Lúcia da Fé, para relembrar a história da beata potiguar que virou mártir em 1993. “Nossa homenagem foi, é e será um exemplo para as mulheres potiguares”, disse. Lindalva foi morta a facadas enquanto servia café a idosos em abrigo de Salvador.Em seguida, Gesane Marinho (PDT) chamou a sua homenageada, a prefeita Micarla de Sousa (PV) de “multifacetada” porque sabe ser “mãe, filha, cidadã e profissional”.”Ela enfrentou tudo para conquistar corações e votos e coquistou”.Micarla retribuiu os elogios, lembrou que o Rio Grande do Norte era o único estado que tem mulheres em todos os cargos do Executivo e Legislativo e que ela é a única prefeita eleita em 2008 no Brasil.Larissa Rosado (PSB), depois de falar da mossoroense Ana Célia Pinto Medeiros, que trabalha com crianças com câncer, pediu aos parlamentares que aprovassem o projeto de Lei dela que cria a Comissão da Mulher.A essa altura, apenas o deputado estadual Lavoisier Maia continuava no plenário. Ele foi saudado por sua filha, Márcia Maia, que presidia a sessão, e por Micarla de Sousa.