Copa Robinson Faria tem rodada neste final de semana

Equipes tradicionais do interior se enfrentam pela Copa Robinson Faria

Seleção de Gameleiras 1 x 0 União Nova Cruz

São Sebastião-N.Cruz 1 x 2 Seleção de Passa e Fica

São Paulo-Várzea 1 x 0 Sport de Várzea

Várzea 1 x 0 Nova Esperança

Pedrinhas-L.Pedras 0 x 1 Brasil de Cobé

Cruzeiro-Bigle 3 x 3 Volta Redonda-L.Salgada

Palmeiras-M.Alegre 1 x 3 Familia Teixeira-Cuité

Gravatá-Sto.Antônio 2 x 1 Vila Nova-Nísia Floresta

América-Parnamirim 2 x 1 São José-Lagoa Salgada

Potiguar-Comum O x W ABC de Brejinho

Assoc.Desportiva Passagem 3 x 1 São Paulo-Sta Cruz

Fluminense-Gravatá 1 x 1 Estrela do Mar-Passagem

Cruzeiro-Jundiá 2 x 2 S.Caetano de Porções

Sport-Tabocas 1 x 1 América-Manibu

Palmeiras-L.Abdias 4 x 1 Auto Esporte-N.Floresta

Juventude-Vila Flor 3 x 1 ABC-Muni

Grêmio-L.Mato 2 x 1 Internacional-Retiro

Bahia-Brejinho 1 x 1 Alecrim-L.Mato

Sta Cruz-Cuité 1 x 0 Força Jovem-Piquiri

Ipyranga-Montanhas 2 x 1 América-Canguaretama

Boca Juniors-L.Salgada 7 x 0 Botafogo-Maretas

Fluminense-Vera Cruz 1 x 2 Casco-C.Grande

América-Serrinha 2 x 1 Cruzeiro-Timbauba

Desportiva-N.Floresta 3 x 0 Bela Vista-Parnamirim

Inter-L.Grande de Jundiá 1 x 0 América-Sta Luzia

Palmeiras-N.Cruz 2 x 1 Flamengo-L.Cosme

ABC-Comum 1 x 1 Palmeiras-Tabocas

Botafogo-Seicho 0 x 4 Palmeiras-Arisco

Seleção de Campestre O x W Real Madrid-S.Bento

O São Paulo recebe o Palmeiras de Una, enquanto o União encara o Barcelona de Umari. O ABC de Goianinha vai jogar fora contra o Palmeiras de Sumaré.A rodada de domingo ainda terá a Seleção de Lagoa do Poço, vice-campeã do Torneio Início enfrentando o Boca Juniors-Belo Horizonte.O estreante Palmeiras de Dois Lajedos vai receber o forte time do Santa Cruz-Redenção, enquando o Flamengo de Brejinho pegará o Corinthians-São José.O Boca Juniors de Lagoa Salgada que aplicou até agora a maior goleada da copa, 7 x 0 sobre o Botafogo de Maretas, vai fazer o jogo da volta contra os alvinegros.Vinte e nove partidas e 81 gols foram registrados na última rodada da maior competição do interior do estado.