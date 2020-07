Campeonato Paulista: Santos vence clássico contra o São Paulo Na rodada deste fim de semana, o Corinhians ficou no empate e o Palmeiras continua na frente.

No principal clássico da rodada deste fim de semana do Campeonato Paulista, o Santos venceu hoje o São Paulo - 1 a zero, gol de Molina. Com o resultado, o "Peixe" pulou das posições intermediárias para assumir o quarto lugar na classificação geral, com 20 pontos - mas o São Paulo está imediatamente à frente, em terceiro, com 23 pontos.



Já para o Corinthians, o domingo foi de empate - diante do Marília na casa do adversário, 1 a 1 (o Marília abriu o marcador com Fabiano Gadelha; o Corinthians empatou com Jorge Henrique). O "Timão" segue em segundo, com 25 pontos.



Mas quem segue na frente mesmo é o Palmeiras. No sábado (28.02), na abertura da rodada, a equipe venceu o Guarani pela contagem mínima (1 a zero, gol de Deyvid) e continua na frente, com 28 pontos e um jogo a menos que os principais adversários (10, contra 11 do Corinthians, do São Paulo e do Santos).



Outros jogos



Ontem (28.02)

Noroeste 3 x 2 Santo André

Barueri 2 x 1 Portuguesa

Botafogo 2 x 1 São Caetano



Hoje (01.03)

Ponte Preta 1 x 1 Mogi Mirim

Ituano 4 x 2 Bragantino

Guaratinguetá 2 x 1 Mirassol

Paulista 2 x 1 Oeste