Baraúnas quer "dar raiva" ao ABC Apesar de estar fora da disputa pela final do segundo turno, o Leão do Oeste pretende dificultar a vida do clube alvinegro em pleno Frasqueirão.

O Baraúnas pode até ter sido eliminado da briga por um lugar na final do segundo turno do estaduual - mas o "Leão do Oeste" vem disposto a encerrar sua participação na competição com um mínimo de dignidade, e para isto pretende "dar raiva" ao ABC neste domingo (12) no estádio Frasqueirão.



Para tanto, o técnico Miluir Macedo conta com o potencial de jogadores que pouco ou sequer haviam sido aproveitados até então - aqueles que ou amargavam o banco de reservas ou nem eram relacionados para os jogos - , que agora vão ocupar o lugar dos que foram dispensados nos últimos dias (e foi literalmente uma dezena). De longe, a principal novidade é o goleiro Wendel - vindo de Upanema, veio para o Baraúnas depois de se destacar na Série B local e terá sua primeira chance como titular, no lugar até então ocupado por Isaías.



Aliás, boa parte da linha de defesa do tricolor mossoroense passou por mudanças. Na lateral direita, Miluir está para decidir quase no cara-ou-coroa por Alan ou Diego; na lateral esquerda, Rodrigo volta à posição. E não fica só nisso: no meio-campo, só ficou Ewerton - Paulinho e Douglas ocupam os lugares que pertenciam a Ely Thadeu e Jozicley - e há a possibilidade do jovem Carlos Alberto, do alto de seus 17 anos, entrar como volante; no ataque, entram Adalgísio, Vieira Bahia (que inclusive esteve em campo na rodada mais recente) e Robertinho.