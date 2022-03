Empresários discutem lei que restringe tráfego de caminhões em Natal

Assecom Fecomercio RN

Os empresários se mostraram preocupados com os possíveis prejuízos à atividade empresarial que poderiam ser causados pela Lei 256/08, de autoria do vereador Júlio Protásio, que ainda não foi regulamentada.Durante a reunião, vários empresários alertaram danos que seriam causados pela efetivação da lei.É o caso do diretor administrativo da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), Gustavo Faria. Segundo ele, caso a lei seja colocada em prática da forma que está, inviabilizaria o Porto de Natal.“Se esse horário ficar fechado, a economia do estado vai sofrer e, consequentemente, aumentarão os custos para o consumidor”. O Porto recebe diariamente caminhões vindos do interior carregado com frutas e verduras para exportação.O presidente da Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte, Valdir Farias, sugeriu a contratação de uma consultoria especializada, que não existe em Natal, para realizar um estudo técnico que avaliará a situação do trânsito de caminhões em Natal.O presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, informou que uma comissão com oito empresários foi formada para agendar uma audiência com o secretário de Transporte e Trânsito de Natal (STTU), Kelps Lima, para discutir o assunto.