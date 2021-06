Wilma de Faria anunciará conclusão do secretariado hoje à tarde

Itaércio Porpino Wilma conclui reforma no secretariado hoje à tarde

, no entanto não quis antecipar mais detalhes.Mas nos bastidores a informação é de que o Instituto de Defesa do Meio Ambiente, o Idema deve mudar de diretor. O órgão, hoje, ocupado por Eugênio Cunha deve passar a ser conduzido pela petista Virgínia Ferreira, ex-secretária municipal de planejamento.A Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é conduzida por José Rufino - no cargo desde a saída de Marcelo Rosado, no ano passado - deve passar novamente por mudanças. O cargo teria sido oferecido ao deputado estadual Vivaldo Costa (PR) que com o retorno de Gustavo Carvalho (PSB) para a Assembleia ele volta a posição de suplente. Porém, Vivaldo recusou a proposta.A Companhia de Habitação que era ocupada por Dâmocles Trinta, ainda não tem substituto. Ele assume o lugar de Adalberto Pessoa na Secretaria de Infraestrutura.A posse dos novos secretários já está marcada para a manhã desta quarta-feira (8), às 10h no auditório da Emater. À tarde, às 15h, haverá a primeira reunião do secretariado depois da reforma.