Contagem regressiva para o Brazil Combat Nordeste

Divugação Combates terão desafio entre RN e Paraíba; mirando-se em Anderson Silva

O evento terá lugar no Palácio dos Esportes, envolvendo lutadores potiguares e paraibanos em um grande desafio entre os dois estados.Nada menos que sete lutas ocuparão o espaço central do Palácio dos Esportes - estão programados Jorjão x Lokinha, Sérgio Júnior x Mahal, Fábio Bolinho x Charles Andrade, Patrício Pitbull x Toninho, Guilherme x Kell, Felipinho x Júnior Paiva e Morcegão x Diabo Sam.Entre um combate e outro, a animação ficará por conta de DJ Claudinho e convidados.O Brazil Combat Nordeste tem realização da Federação de Vale-Tudo e Mixed Martial Arts do Estado do Rio Grande do Norte (FEVT-RN); mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone 8868 2399.