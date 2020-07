Sobre rodas, a nova modalidade de associação

Depois da retomada da modalidade - com mais força de três anos para cá - a Sadef participou de algumas competições, inclusive nacionais, e se prepara neste momento para metas mais altas. "Este ano tem o Aberto do Piauí, em abril; o Campeonato do Nordeste, em julho, seletivo para o Brasileiro (que será em Minas Gerais). Temos grandes possibilidades de chegarmos ao Brasileiro, mas para isso precisamos de atletas de pontuação baixa", considerou o técnico Matheus Jancy.Explicando: na modalidade, os atletas são classificados pelo grande deficiência, com pontos entre 1,0 e 4,5 - quanto mais baixa a pontuação, maior a deficiência - e a soma de pontos dos atletas de uma equipe em quadra não pode ter mais que 14 pontos.É aqui que está o problema: boa parte da equipe tem pontuação alta. Matheus acredita que os que podem ajudar estão em casa - ou porque acham que não têm como ajudar ou porque as famílias os escondem, ainda há um certo preconceito em torno das (d)eficiências.Atualmente o grupo vem treinando no Palácio dos Esportes, à noite. Antes, o grupo treinava numa quadra por trás do Centro de Reabilitação Infantil, o CRI, e depois foi para o ginásio do Campus UFRN (onde não foi possível ficar muito tempo devido a questões de acessibilidade e de horáríos) - "E agora, estamos aqui no Palácio (dos Esportes), há um mês", disse Mateus, técnico da equipe.O basquete em cadeira de rodas surgiu em 1945 nos Estados Unidos - os primeiros praticantes eram soldados da II Guerra Mundial feridos em combate. Em 1957 a modalidade foi introduzida no Brasil.No Rio Grande do Norte, a modalidade ganhou força entre meados da década de 1980 e início da década de 1990, com entidades como a Andecar e a ADDF - os potiguares se tornaram a terceira potência do país.Em meados da década de 1990 o esporte quase desapareceu, devido ao alto custo dos equipamentos e à insuficiência de apoios e patrocínios. Em 2003 começou - quase sem querer - a retomada da modalidade, e em 2007 a Sadef implantou sua equipe, mesclando jovens talentos, veteranos das décadas de 1980-1990 e para-atletas de outras modalidades.