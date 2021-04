Fala Sério propõe intercâmbio de experiência entre artistas

Reprodução Obra de Arthur de Souza, palestrante do primeiro Fala Sério

O projeto trará em toda edição um convidado para conversar com a classe artística sobre suas experiências e proporá sugestões e mudanças. No primeiro encontro, Arthur Souza é esse personagem.O artista plástico que palestra sob o tema “Relatos de Vôos-Pássaros sobre Solo Lusitano” é potiguar e estudou artes na cidade de Porto, em Portugal.Arthur Souza foi um dos alunos da UFRN selecionados pelo Programa de Bolsas Luso-Brasileiras do Banco Santander. O projeto parte de um convênio entre universidades brasileiras, universidades portuguesas e o grupo Santander. As universidades portuguesas destinatárias dos alunos da UFRN foram Porto, Aveiro, Católica, Coimbra e Lisboa.O potiguar estudou na Universidade de Porto durante seis meses, cursando as disciplinas Obra Gráfica e Crítica de Arte. Trabalhou com a gravura sobre metal pelos processos de água tinta, água forte, chinne-collé, fotogravura e processos alternativos sobre chapas metálicas.Souza escolheu a gravura como meio expressivo e se destaca por ir na contramão do que a universidade priorizava: formas mais tradicionais de arte como pintura, escultura, multimídia ou design.