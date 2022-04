Goleiros de Botafogo e Corinthians vencem duelos com os atacantes Renan conseguiu realizar o sonho de parar Ronaldo, enquanto Felipe fez defesas excelentes pelo lado corintiano.

O Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo neste domingo (17) em jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão 2009 e a partida acabou 0 a 0 em partida que os goleiros Renan e Felipe conseguiram parar os atacantes.



Depois de ter entrado com time misto na primeira rodada e ter sido derrotado pelo Internacional, o técnico Mano Menezes não poupou jogadores e entrou com força máxima para buscar os primeiros pontos na competição.



O técnico Ney Franco armou bem sua equipe, mas não conseguiu resolver o problema da “última bola”.A partida foi marcada pela boa atuação dos dois goleiros que impediram que o placar saísse do 0 a 0.



O primeiro tempo da partida mostrou um jogo muito truncado, com as duas equipes marcando forte. O diferencial foi o trabalho de meio de campo, onde o Timão dominou com Cristian, Elias e Douglas e conseguiu, com muita troca de passes, envolver a equipe adversária.



Ronaldo teve duas grandes chances de gol, mas na primeira mandou para fora, e na segunda viu o goleiro Renan fazer ótima defesa. O lance mais bonito e perigoso da partida veio dos pés do lateral-esquerdo André Santos. O camisa 27 fez linda jogada e deixou dois zagueiros no chão dentro da grande área, mas na hora de concluir viu Renan fechar o gol.



Na segunda etapa o time da casa saiu mais em busca da vitória, e o Corinthians apostou nos contra-ataques. Em um deles, aos 17min, Ronaldo ficou a cara a cara com o Renan, mas na hora do drible o goleiro foi mais esperto e ficou com a bola.



O Corinthians teve boas chances de gol, mas pecou nas finalizações ou parou nos pés do jovem goleiro adversário. Quem brilhou também foi o goleiro Felipe, que fechou o gol e evitou uma derrota no Engenhão.



O empate deu ao Corinthians o primeiro ponto na competição. O próximo desafio do Timão é contra o Fluminense, novamente no Rio de Janeiro, na partida de volta das quartas-de-final



Confira abaixo os principais lances da partida :



1º TEMPO



2min – Rodrigo Dantas completa cruzamento de primeira; Felipe espalma para escanteio

5min – Jean Coral tenta de bicicleta; a bola sai à esquerda de Felipe

9min – Douglas cobra falta e Morais desvia de cabeça; a bola passa raspando a trave

23min – Ronaldo recebe e chuta cruzado; a bola raspa a trave

25min – Ronaldo arranca pela esquerda e chuta; o goleiro Renan defende em dois tempos

28min – André Santos faz linda jogada, dribla dois adversários e chuta; o goleiro Renan sai bem e abafa

29min – Douglas arrisca de fora da área; a bola passa perto

31min – Diego chega forte em Jean Coral e recebe cartão amarelo

46min – Fim de primeiro tempo!



2º TEMPO

3min – Túlio Souza finaliza com perigo; Felipe defende

10min – Juninho cobra falta com força; Felipe espalma para escanteio

15min – Primeira substituição no Timão: sai Dentinho, entra Jorge Henrique

17min – No contra-ataque, Ronaldo fica cara a cara com Renan, mas não consegue driblar o goleiro, que sai bem

22min – Thiaguinho chuta cruzado com força, Felipe defende em dois tempos

24min – Léo Silva solta a bomba dentro da área; Felipe faz incrível defesa

27min – Segunda substituição no Timão: sai Ronaldo, entra Souza

34min –Última substituição no Timão: sai Morais, entra Boquita

35min – Souza rola para Elias, que chuta; a bola passa perto

36min – Tony recebe em profundidade e arma o chute; Diego corta na hora certa

46min – Elias invade a área e tenta o drible; Renan sai bem e fica com a bola

48min – Fim de jogo no Engenhão!



BOTAFOGO 0 x 0 CORINTHIANS



Botafogo

Renan; Leandro Guerreiro, Juninho e Wellington (Gabriel); Thiaguinho, Fahel, Túlio Souza (Léo Silva), Rodrigo Dantas e Eduardo; Jean Coral (Tony) e Victor Simões.

Técnico: Ney Franco



Corinthians

Felipe; Alessandro, Chicão, Diego e André Santos; Cristian, Elias, Douglas e Morais (Boquita); Dentinho (Jorge Henrique) e Ronaldo (Souza).

Técnico: Mano Menezes



Data: 17/05/2009 (domingo)

Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Auxiliares: José Antônio Chaves Franco Filho (RS) e Júlio César Rodrigues Santos (RS)