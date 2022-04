Santos deixa escapar vitória diante do Goiás na Vila Belmiro Com o resultado, o Santos fica na nona posição do Brasileirão, com a somatória de dois pontos.

O Santos Futebol Clube empatou em 3 a 3 com a equipe do Goiás, neste domingo (17). A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (Litoral Paulista). Os gols do Peixe foram anotados por Kléber Pereira e Rodrigo Souto, que marcou dois.



O Alvinegro Praiano volta a entrar em campo no próximo domingo (24). O time enfrentará o Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



Jogo



O Peixe começou o jogo em cima do Goiás e, aos nove minutos, Luizinho entrou na área pela direita e bateu cruzado. Kléber Pereira entrou na segunda trave e empurrou para as redes.



O segundo gol da equipe santista saiu aos 11 minutos. Neymar cobrou escanteio pela direita e o volante Rodrigo Souto cabeceou para o gol.



O teiceiro gol santista quase saiu aos 23 minutos. Paulo Henrique sofreu falta e a equipe santista cobrou rápido. A bola chegou a Kléber Pereira, que, mesmo sem ângulo, encheu o pé e acertou a trave. O próprio centroavante ficou com o rebote e cabeceou. Madson ficou com a sobra e chutou forte para a defesa de Harlei.



Aos 33, Roberto Brum saiu para a entrada de Germano.



O Goiás respondeu aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Tolói desviou na primeira trave e Iarley marcou.



A equipe goiana voltou a chegar ao ataque com perigo aos 40 e aos 45 minutos. Na primeiro lance, Iarley chutou da entrada da área e a bola saiu à esquerda do gol. Na segunda chance, o lateral Júlio César chutou pela esquerda e a bola passou por cima.



Na segunda etapa, a equipe santista marcou o terceiro logo no primeiro minuto. Assim como no segundo gol, Neymar cobrou falta para a grande área e Rodrigo Souto, mais uma vez de cabeça, fez seu segundo gol na partida.



O Goiás chegou ao ataque aos seis minutos. Felipe entrou pela esquerda, mas o goleiro Fábio Costa saiu bem gol e evitou o chute forte do atacante com uma bela defesa no pé da trave.



O Peixe respondeu aos oito minutos. Madson subiu pela direita, cortou para o meio e encheu o pé. A bola fez uma curva e passou raspando a trave esquerda.



Na sequência, aos 12 minutos, após cobrança rápida de falta, Kléber Pereira recebeu e tentou encobrir o goleiro Harlei. A bola passou com perigo.



A equipe goiana marcou o segundo aos 15 minutos. Iarley chegou na entrada da área e tocou para Ramalho. O meio-campista bateu colocado e fez 3 a 2.



O Goiás chegou de novo aos 17. Amaral chutou forte de longe e Fábio Costa fez uma linda defesa, colocando para escanteio.



Aos 23 minutos, Maikon Leite entrou no lugar de Neymar.



Aos 25, o Alvinegro Praiano marcou, mas o gol foi anulado. Madson driblou três jogadores em velocidade e deu lindo passe para Kléber Pereira. O centroavante marcou, mas o árbitro anotou impedimento.



Aos 31 minutos, o atacante André entrou no lugar de Kléber Pereira.



O Goiás empatou o jogo aos 41. Após cruzamento da direita, Fábio Costa fez bela defesa, mas Rafael Toloi ficou com a sobra e fez o terceiro.





Santos x Goiás



Gols: Kléber Pereira, aos 8min e Rodrigo Souto, aos 11min e Iarley, aos 38min do 1º tempo. Rodrigo Souto, a 1min e Ramalho, aos 17min e Rafael Tolói, aos 41min do 2º tempo.

Cartões Amarelos: Fabiano Eller e Rodrigo Souto (Santos). Amaral e Rafael Tolói (Goiás).

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Marcio Eustaquio S. Santiago (MG) e Jair Albano Felix (MG)

Local: Estádio Urbano Caldeira

Data: 17/05/2009



Santos FC

Fábio Costa; Luizinho, Fabão, Fabiano Eller e Pará; Roberto Brum (Germano), Rodrigo Souto, Paulo Henrique Lima e Mádson; Neymar (Maikon Leite) e Kléber Pereira (André). Técnico: Vágner Mancini.



Goiás

Harlei; Ernando, Gomes e Ricardo Tolói; Fábio (Felipe Menezes), Amaral, Ramalho, Júlio César e Zé Carlos (Éverton) ; Iarley e Felipe (Jael). Técnico: Hélio dos Anjos.