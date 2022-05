Inter, aos 44 do segundo tempo, bate o Flamengo e vai à semifinal

Fotos: Lucas Uebel/VIPCOMM Nilmar mostrou que está em grande forma

Principais lances do jogo

Internacional 2 x 1 Flamengo

Inter



Flamengo

Os anfitriões abriram o placar no primeiro tempo com Taison, Emerson empatou, mas Andrezinho, numa cobrança de falta aos 44min do segundo tempo marcou um golaço que confirmou a grande vitória.- Nilmar tabela com D'Alessandro, entra na área e chuta rasteiro para a defesa de Bruno.- Ibson domina na meia direita, chuta colocado, a bola desvia na defesa e sai raspando o ângulo.- Kléberson recebe na área, chuta forte e a bola passa ao lado do poste direito.- GOOOLLL DO INTER!!!Juan erra uma bola atrasada. Nilmar rouba, dispara pela esquerda e cruza para Taison bater no canto direito.8min - Taison domina no meio de campo, pela esquerda, arranca em direção ao gol e na entrada da área chuta rasteiro, raspando o poste.- Rosinei domina na direita e chuta rasteiro, mas Bruno espalma para escanteio.- GOOLL DO FLAMENGO!!Ibson toca na área, Kléberson cruza para o meio e Emerson desvia para as redes.- GOOOLLL DO INTER!!!Andrezinho cobra falta no ângulo esquerdo e garante a classificação.Na penúltima fase do torneio, a equipe colorada terá pela frente o Coritiba, que na última terça-feira bateu a Ponte Preta e garantiu sua classificação. O primeiro confronto - em local ainda indefinido - ocorre no dia 27 de maio.Os dois times entraram em campo dispostos a abrir o placar. O Inter ia para o ataque em velocidade, mas o Flamengo repetia a forte marcação e saía com perigo nos contra-ataques. Menos afoito, o rubro-negro articulava melhor suas jogadas, apesar de ter menos a posse de bola. No começo do confronto os rivais se estudaram, se preocupando mais com a parte defensiva, mantendo o equilíbrio, mas sem grandes chances.No final do primeiro tempo, porém, uma sequência de lances esquentaram o jogo. Pelo lado carioca, Kléberson recebeu uma bola na área, aos 38, mas chutou para fora. Mais feliz foi o colorado,que abriu o placar aos 42, aproveitando um descuido da defesa.Nilmar interceptou uma bola pela esquerda, arrancou e cruzou rasteiro para Taison, que apareceu em velocidade na área e deu um toque preciso no canto direito: 1 a 0 e alívio no Beira-Rio."A gente conseguiu o gol, era o que precisava para facilitar. Agora eles vão abrir e podemos ampliar", analisou Nilmar no intervalo. O goleiro Bruno, apesar do resultado parcial, tentava passar tranquilidade. "É clássico decidido em detalhes, o Inter aproveitou uma falha nossa e fez o gol. Estamos bem, se continuar assim tenho certeza que vamos conseguir o empate".Na etapa complementar o Flamengo, nervoso, não conseguia chegar na frente e cometia muitas faltas. O Colorado aproveitava a pressa do adversário, explorava os espaços e parecia mais perto de marcar. Apesar do domínio gaúcho, o jogo era tenso, já que o Flamengo só precisava empatar.E o 1 a 1 aconteceu aos 29, quando Kléberson cruzou da direita e Emerson, de frente para o gol, desviou de Lauro. A torcida tentava reanimar a equipe, que corria contra o tempo enquanto o adversário valorizava a posse de bola e catimbava.E quando tudo parecia definido Andrezinho, que entrara em campo aos 41, cobrou uma falta perfeita aos 44, acertando o ângulo esquerdo, fazendo 2 a 1 e garantindo a festa dos torcedores.Lauro; Danilo Silva (Alecsandro), Índio, Álvaro e Kléber; Sandro (Andrezinho), Rosinei (Glaydson), Guiñazu e D'Alessandro; Taison e NilmarTécnico: TiteBruno; Aírton, Willians e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Toró (Everton Silva), Kléberson, Ibson e Juan; Zé Roberto (Emerson/Wellington) e ObinaTécnico: Cuca20/05/2009 (quarta-feira)Estádio Beira-Rio, em Porto AlegrePaulo César Oliveira (SP/Fifa)Emerson Augusto de Carvalho (SP/Fifa) e Vicente Romano Neto (SP)Guiñazu, Sandro (Inter); Aírton, Toró, Willians, Bruno (Flamengo)Taison, aos 42min do primeiro tempo. Emerson, aos 29min; Andrezinho, aos 44min do segundo tempo