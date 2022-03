SEL manda ofício à FNF e suspende jogos da série B no Machadão

Ana Paula Oliveira

A determinação consta no oficío nº 189/2009-GS/SEL enviado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) ao presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo.O documento diz que “em cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual estão suspensos todos os jogos do Campeonato Brasileiro da série B, em princípio, até que o projeto de proteção contra incêndio e controle de pânico referente ao estádio João Cláudio Vasconcelos de Machado, encaminhado pela SEL, seja aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar”.A reportagem dotentou contato com o titular da SEL, João Ananias, mas a pessoa que atendeu o celular dele disse que o secretário estava reunido com seus assessores e não poderia atender no momento.