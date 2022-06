Série A: três jogos abrem a terceira rodada O Cruzeiro pega o Vitória e o Goiás encara o Internacional, numa briga direta pela liderança; já o Corinthians recebe o Barueri.

Três jogos abrem hoje a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro - e em dois deles a liderança da competição está em jogo.



Em Minas, o Cruzeiro (em sétimo com 4 pontos) recebe o Vitória (segundo, com 6) - os dois estudam um jeito de tomar o primeiro lugar do Internacional. Pela pontuação, quem "pode mais" é o Vitória, que já está "na cola" dos colorados, e só amarga o segundo lugar por conta dos critérios de desempate; já o anfitrião Cruzeiro só chega ao topo se o Internacional tropeçar.



Sim, se o Inter tropeçar - pois a equipe gaúcha também joga hoje, contra o Goiás (nono colocado, com dois empates seguidos) na casa do adversário. Aos gaúchos, o negócio é vencer e deixar meio mundo "na poeira".



Por último, nesta abertura de rodada, Corinthians x Barueri fazem uma partida que vale uma ascensão entre as posições intermediárias. O "Timão", apesar da fama de "Todo-Poderoso" - segundo sua respectiva torcida - por enquanto parece não apresentar todo seu poder, estando em 17º na classificação com apenas um ponto; o Barueri está cinco posições acima, com 2 pontos. Aqui, qualquer ponto a mais vai valer a pena.



Todos estes jogos estão previstos para as 18h30.



Amanhã (24) a terceira rodada da Série A será completada com Atlético-PR x Náutico, Goiás x Botafogo, Fluminense x Santos, Palmeiras x São Paulo, Santo André x Flamengo, Sport x Atlético-MG e Avaí x Coritiba.