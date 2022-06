Empresa seria beneficiada por "amizade" em Currais Novos Segundo representação apresentada ao MP, prefeito Geraldo Gomes é amigo de Janaína Félix, sócia em empresa contratada.

O Ministério Público investiga a contratação de um escritório de advogacia pela Prefeitura de Currais Novos “em virtude do alto grau de amizade” entre o prefeito Geraldo Gomes de Oliveira e uma das sócias da empresa.



De acordo com uma representação feita por Gilberto Eugênio de Barros Lins e encaminhada ao MP, o prefeito teria amizade com Janaína Félix Barbosa Wanderley, sócia da empresa Falconi Camargos – Advogados e Consultores S/C.



Devido à representação, o promotor público Paulo Roger de Siqueira instaurou um inquérito civil. Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), o promotor diz que “o ato administrativo de contratação estaria eivado de nulidade por desvio de finalidade”.



Além disso, o texto da portaria diz que “não se justificaria a necessidade” da contração da empresa Falconi Camargos – Advogados e Consultores S/C, Rodrigo Falconi Camargos e Janaína Félix Barbosa Wanderley.



O promotor Paulo Roger cita que “as situações informadas podem constituir Improbidade Administrativa, nas modalidades que atentam contra os Princípios da Administração Pública, que causam prejuízos ao Erário Público e que acarretam enriquecimento ilícito”.



O promotor determinou que o prefeito Geraldo Gomes e os advogados Rodrigo Falconi Camargos e Janaína Félix Barbosa Wanderley apresentem, em 20 dias, as defesas quanto às denúncias, “sobretudo justificando a necessidade da contratação pela Administração Municipal”.