Bispo Dom Matias reza a missa dos Santos Óleos na Catredal

“Procurem zelar pelos sacramentos, em especial a Eucaristia”, pediu o bispo aos 156 padres e 29 diáconos da Arquidiocese de Natal que se distribuíram ao redor do altar. Ele também pediu aos presentes que não se limitassem “às formalidades da celebração” e se preocupassem também com as questões sociais.Em seguida, os padres renovaram o juramento feito na ordenação. As outras duas Dioceses de Natal, de Caicó e Mossoró, também reuniram todos os padres para a missa do Crisma – nenhuma outra missa pode ser rezada na manhã das quintas-feiras santas no estado.“Nesse momento serão abertos os santos óleos usados nos atos litúrgicos das celebrações eucarísticas, como o batismo, o crisma e a unção dos enfermos”, explicou o seminarista Helenildo Marques, de 28 anos, que assistiu a missa com mais 73 rapazes que se ordenarão padre nos próximos anos. Ao final da missa, cada padre leva um pouco do óleo bento, fabricado a partir da oliveira, para a sua paróquia.A missa dos Santos Óleos é um dos rituais que a Igreja Católica cumpre durante essa semana. Dia 5, a Semana Santa teve início com a celebração do Domingo de Ramos, relembrando a entrada de Jesus como rei dos judeus em Jerusalém. “Nós recordamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus: sofremos com ele, morremos com ele e ressuscitamos no terceiro dia com ele”, explica o seminarista.Na Quarta-Feira de Trevas, dia em que supostamente Maria Madalena lavou os pés de Jesus com perfume e os enxugou com os cabelos, véspera do julgamento de Cristo, alguns padres rezaram 12 salmos enquanto apagavam, uma a uma, 12 velas, simbolizando o fim da vida terrena de Jesus.Ainda hoje, as igrejas relembram a Última Ceia e instituição da Eucaristia com a Missa do Lava Pés, em que os padres lavam e beijam os pés de 12 homens, simulando o gesto de Jesus aos 12 apóstolos. Na Sexta-Feira, dia em que Cristo foi crucificado, as igrejas são fechadas e não haverá missa.No sábado, os católicos festejam a ressurreição de Cristo e cantam “aleluia” – palavra que evoca alegria -, pela primeira vez desde quarta-feira de cinzas. No domingo (11), a Semana Santa chega ao fim com a missa de Páscoa, relembrando a ascensão de Cristo ao céu.Durante o período, os católicos são convidados à abstinência da carne, ao jejum – que na verdade é a diminuição da quantidade e número das refeições -, à oração e à caridade.